Dois torcedores dos Santos morrem após briga com palmeirenses em posto de combustível em Mauá

247 - Uma briga em Mauá, na Grande São Paulo, entre torcedores do Santos e do Palmeiras terminou com duas pessoas mortas neste domingo (23). Três homens, que também estavam envolvidos, foram detidos pela Guarda Civil Municipal (GCM). A informação é do portal G1.

O aconteceu em um posto de combustível na Avenida Portugal, uma das principais da cidade, por volta das 22h, quando um grupo de palmeirenses comemorava a vitória do time por 2 a 0 contra o Santos, acrescenta a reportagem.

A Guarda Civil Municipal (GCM) informou que os santistas chegaram armados com pedaços de pau e começou uma briga entre os torcedores. Dois torcedores do Santos foram baleados e morreram antes de chegar ao Hospital.

“Eles disseram que como estavam em minoria, em menor número, na hora do confronto, para defesa deles próprios eles resolveram aí a sacar arma de fogo pra tentar se defender e se desvencilhar das agressões por parte da outra torcida. Os mesmos foram abordados e conduzidos ao 1º Distrito Policial onde foi feita a confissão por parte dos mesmos”, afirmou o GCM André Gonçalves.

