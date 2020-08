Doleiro dos doleiros vai delatar e devolver cifra bilionária aos cofres públicos

O doleiro dos doleiros, Dario Messer, fez um acordo de delação premiada e vai devolver R$ 1 bilhão aos cofres públicos. O combinado, segundo a Lava Jato do Rio de Janeiro, é que Messer deverá cumprir pena de até 18 anos e 9 meses de prisão, com progressão de regime edit

247 - O doleiro Dario Messer vai delatar e devolver cifra bilionária aos cofres públicos. Messer é réu dentro da operação Lava Jato do Rio por esquemas fraudulentos nacionais e transnacionais de lavagem de dinheiro, além de vários outros crimes.

Segundo o MPF, o acordo com Messer é em "escala inédita" na Justiça brasileira.

A reportagem do portal G1 destaca que “os bens [de Messer] incluem imóveis de alto padrão e valores no Brasil e no exterior, além de obras de arte e um patrimônio no Paraguai ligado a atividades agropecuárias e imobiliárias, que deverão fundamentar um pedido de cooperação com as autoridades paraguaias para sua partilha com o Brasil.”

A matéria ainda sublinha que “antes de ser preso em julho do ano passado, Messer esteve no radar da Polícia Federal por cerca de 30 anos, sendo citado em inquéritos policiais desde o fim dos anos 1980. Já naquela época, o doleiro aparecia como operador de personalidades como o então patrono da Escola de Samba Salgueiro, Waldomiro Paes Garcia, o Miro. Há 15 anos, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Banestado também esbarrou em Messer. Na ocasião, foi descoberta uma movimentação de forma irregular de R$ 8 bilhões, entre 1996 e 2002 ligada ao doleiro. Na ocasião, foi pedido o indiciamento do doleiro que sequer foi preso.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.