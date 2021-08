Doria acusa Ministério da Saúde de enviar 50% a menos de doses da Pfizer para São Paulo

Metropóles - O governador João Doria (PSDB) disse que o Ministério da Saúde deixou de entregar 228 mil doses de vacinas da Pfizer contra Covid-19 ao estado de São Paulo. Conforme ele, a carga deveria ter sido entregue na última terça-feira (3/8).

O governo disse que recebeu apenas 50% do total que deveria ter recebido referente ao Programa Nacional de Imunização (PNI). O estado de São Paulo, devido à sua população, recebe cerca de 22% das doses do PNI.

“A quantidade foi reduzida à metade sem nenhuma justificativa. Foi uma decisão arbitrária do Ministério da Saúde que representa a quebra do pacto federativo. O governo federal decidiu punir quem fez o certo com menos vacinas. E, com isso, o governo federal compromete o calendário de vacinação de crianças e adolescentes”, afirmou Doria.

PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.