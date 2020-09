Doria afirma que haverá vacina para todos em SP até fevereiro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou que haverá vacina suficiente para imunizar toda a população do estado até fevereiro de 2021. "O que posso garantir é que os brasileiros que residem em SP não vão ficar sem vacina", disse edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou que haverá vacina suficiente para imunizar toda a população do estado até fevereiro de 2021. A todo, 46 milhões de doses devem chegar ao Brasil até dezembro e mais 15 milhões no início de 2021, de acordo com relato da CNN Brasil. "O que posso garantir é que os brasileiros que residem em SP não vão ficar sem vacina", disse.

O governo estadual aguarda apoio financeiro do governo federal para ampliar a capacidade de produção da CoronaVac e melhorar a estrutura de uma fábrica do Butantan.

"Temos, sim, um plano alternativo, mas preferimos acreditar em um plano nacional, que envolva o Ministério da Saúde. Tenho certeza de que o Ministério da Saúde não trilhará um caminho ideológico, partidário e eleitoral. Seria um gesto condenável", afirmou Doria.

