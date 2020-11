Doria celebra vitória de Covas e diz que PSDB foi o maior vencedor em São Paulo

247 - Escondido durante a maior parte da campanha eleitoral na capital paulista, o governador João Doria (PSDB) apareceu neste domingo (29) para exaltar a vitória do prefeito Bruno Covas (PSDB), que venceu o candidato Guilherme Boulos (PSOL) com 59,38% dos votos.

Em discurso no diretório estadual do partido, Doria afirmou que o PSDB foi o grande vencedor das eleições no estado de São Paulo.

"Quero destacar valores da democracia, valor de uma campanha bem feita, conduzida sob liderança do Bruno Covas, vencendo discriminação de uma doença. Soube conduzir a campanha sem fazer uso de fake news ou ataques", afirmou Doria durante o evento da vitória de Covas no diretório estadual do partido.

"[Quero] fazer agradecimento ao PSDB e sua militância, aqueles que sempre acreditaram no PSDB em São Paulo ou no Brasil. O PSDB foi de fato o grande vencedor das eleições no estado. Quase metade de todo eleitorado votou no PSDB. O domínio de quase todas as cidades. A nível nacional, o partido que reuniu o maior número de eleitores votando PSDB. Aos militantes, dirigentes de diretórios, nosso reconhecimento pelo trabalho e apoio ao Bruno na capital", acrescentou.

O governador @jdoriajr destacou o protagonismo do PSDB em São Paulo e no país. Ele ainda parabenizou o prefeito @brunocovas que continuará fazendo uma gestão voltada a quem mais precisa, reduzindo as desigualdades e tornando a cidade cada vez mais justa e solidária. pic.twitter.com/VZZB1bOZiS November 30, 2020

