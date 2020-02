Doria condena Bolsonaro por iniciativa golpista

"Devemos repudiar com veemência qualquer ato que desrespeite as instituições e os pilares democráticos do país", afirmou o governador de São Paulo, João Doria, após Jair Bolsonaro convocar o povo às ruas contra o Congresso edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou a iniciativa de Jair Bolsonaro, que fez uma convocação para o povo ir às ruas no dia 15 de março contra o Congresso Nacional.

"O Brasil lutou muito para resgatar sua democracia. Devemos repudiar com veemência qualquer ato que desrespeite as instituições e os pilares democráticos do país. Lamentável o apoio do Presidente Jair Bolsonaro a uma manifestação contra o Congresso Nacional", escreveu o chefe do Executivo paulista no Twitter.

Bolsonaro compartilhou no WhatsApp um vídeo convocando o povo às ruas. A chamado do vídeo é: “15 de março. Gen Heleno/Cap Bolsonaro. O Brasil é nosso, não dos políticos de sempre”.

De acordo com o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o ocupante do Planalto “conspira pela supressão da Constituição”.