Doria confirma que David Uip tem coronavírus e diz que passará por teste

Médico infectologista, que coordena o Centro de Contingência do Coronavírus do governo do Estado de São Paulo, testou positivo para o Covid-19 edit

247 - O médico infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do governo do Estado de São Paulo e um dos maiores especialistas do país, testou positivo para o Covid-19, doença causada pelo coronavírus.

“Ele está isolado, passa bem e permanecerá em sua residência. Há pouco me submeti ao teste e, assim que obtiver o resultado, divulgarei”, comunicou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pelo Twitter.