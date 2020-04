Doria decretará uso de máscara em todos os municípios de São Paulo

Revista Fórum - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recomendará o uso de máscaras para quem estiver fora de casa em todos os municípios do estado. O decreto deve ser emitido na próxima sexta-feira (24).

Doria também demonstrou preocupação com a queda da taxa de isolamento no estado nos últimos dias. O número chegou a 48% nesta quarta-feira(22), sendo o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no mínimo, 70%. Ainda na quarta, a capital paulista apresentou o maior trecho de lentidão no trânsito desde o início da quarentena, em 24 de março.

