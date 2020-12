Doria descumpre promessa e retira R$ 454 milhões da Fapesp

Em projeto de lei do orçamento para 2021 está previsto o corte de quase meio bilhão de reais para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), entidade que financia a pesquisa científica em território paulista edit

247 - O projeto de lei orçamentária do Estado de São Paulo para 2021 prevê a retirada de R$ 454 milhões do montante enviado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). A entidade financia a pesquisa científica no estado.

Em novembro, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), divulgou vídeo prometendo não executar cortes no orçamento da instituição.

O governo do estado afirma, porém, que editará decretos complementares após a aprovação do orçamento para o ano que vem e, desta forma, cumprirá a promessa feita pelo governador.

Candidato a prefeitura de São Paulo em 2020 pelo PSOL, Guilherme Boulos se manifestou no twitter contra o corte de verbas. "Absurdo! Doria vai retirar quase meio bilhão do orçamento da Fapesp pra 2021. Isso depois de gravar um vídeo em novembro negando que haveria o corte. Não sei o que é pior, a falta de compromisso com a verdade ou com a ciência", escreveu.

