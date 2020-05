Doria deve anunciar nesta quarta-feira reabertura gradual da quarentena

O novo modelo, chamado pelo governo de “quarentena inteligente”, deve ser anunciado nesta quarta-feira (26), com início na região do oeste paulista edit

247 - O Estado de São Paulo vai estender a quarentena depois do dia 31, mas agora em um modelo com regras diferentes para capital e região metropolitana, litoral e interior, segundo o governador João Doria (PSDB). A reabertura gradual deve começar pelo oeste paulista, disse ontem Henrique Meirelles, secretário estadual da Fazenda e do Planejamento. Segundo ele, a retomada não deve ser anunciada na Grande São Paulo por enquanto, e haverá protocolos de reabertura para cada setor econômico. A informação é do portal Exame.

O novo modelo, chamado pelo governo de “quarentena inteligente”, deve ser anunciado a amanhã. “Ela (a nova quarentena) vai levar em conta toda a regionalização do Estado de São Paulo, o interior, a capital, a região metropolitana, o litoral de São Paulo. A decisão não será homogênea”, afirmou o governador à Globonews. “(A quarentena até agora) foi homogênea porque precisava ser”, disse. “Áreas e regiões onde poderemos ter um olhar que defina pela quarentena inteligente, a flexibilização cuidadosa e em etapas, isso será levado em consideração”, afirmou. “Onde isso não for possível, porque os índices e os riscos indicam que não deve, não haverá.”

