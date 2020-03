Doria diz que não tem medo de bolsominions, nem de 01, 02, 03 ou 04

Governador de São Paulo, João Doria, partiu para o confronto direto com o clã Bolsonaro. "Dizer a Bolsominions, Bolsonaristas, agressores como esses que estão aí fora que eu não tenho medo de cara feia. Não tenho medo de 01, 02, 03 e 04. Não tenho medo de Bolsonaro", afirmou (vídeo) edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), falou nesta sexta-feira, 27, sobre as ameaças que sofreu e disse que foi vítima de uma ação orquestrada pelo "gabinete do ódio" - grupo formado por assessores ligados ao vereador Carlos Bolsonaro, e disse não ter medo do clã.

"Chamei a polícia civil, registrei o BO e pedi investigação, assim como estamos monitorando todos os telefonemas e mensagens. E dizer a Bolsominions, Bolsonaristas, agressores como esses que estão aí fora que eu não tenho medo de cara feia. Não tenho medo de 01, 02, 03 e 04. Não tenho medo de Bolsonaro. Sou brasileiro e fui educado pelo meu pai e pela minha vida a trabalhar pela Justiça", afirmou.

Assista: