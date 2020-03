Doria lança campanha pró-quarentena e pede à população que não siga Bolsonaro

“Não sigam as orientações do presidente da República do Brasil”, disse o governador João Doria em coletiva. Ele também lançou uma campanha que pede para que as pessoas fiquem em casa durante a pandemia de coronavírus (assista) edit

247 - Em mais um embate entre o governador João Doria (PSDB), e o presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia de coronavírus, o Estado de São Paulo lançou uma campanha pedindo à população para que fique em casa durante a pandemia - discurso oposto ao que vem fazendo Jair Bolsonaro.

Em coletiva de imprensa concedida no Palácio dos Bandeirantes nesta segunda-feira 30, Doria também disse diretamente para que as pessoas não sigam as recomendações do presidente, e sim as de autoridades da área de saúde a respeito dos cuidados que se deve ter para se proteger do vírus, especialmente o isolamento social.

“Atendam às recomendações médicas, as de sanitaristas, de profissionais especializados na medicina de infectologia, aqueles que conhecem este tema”, disse o governador de São Paulo. “E não em informações que são colocadas nas redes sociais ou, lamento e não gostaria de voltar a este tema, mas neste caso não sigam as orientações do presidente da República do Brasil. Ele não orienta corretamente a população e, lamentavelmente, não lidera o Brasil no combate ao coronavírus e na preservação da vida”, completou.

Assista abaixo à campanha lançada pelo governo paulista: