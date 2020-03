Doria recebeu ameaça de morte e irá fazer boletim de ocorrência

247 - O governador de São Paulo, João Doria, recebeu ameaças de morte nesta quinta-feira (26). Ele também recebeu mensagens em seu próprio celular afirmando que sua casa seria invadida.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "a Casa Militar do Palácio dos Bandeirantes decidiu cercar a casa do governador na noite desta quinta. Doria fará um boletim de ocorrência."

A matéria ainda informa que "a equipe do governador diz ter indícios de que as ameaças partem de um movimento bolsonarista e suspeita que os ataques são feitos por "um movimento articulado pelo gabinete do ódio, liderado pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro" no momento em que Doria mostraria liderança no combate ao coronavírus."