'É Márcio aqui e Lula lá', diz Alckmin em apoio a França

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), demonstrou apoio à pré-candidatura do ex-chefe do Executivo paulista Marcio França (PSB) ao governo estadual. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (22) pela coluna Painel.

"Aqui em São Paulo, o nosso líder tem nome e sobrenome: Márcio França. Estamos juntos viu, Márcio. É Márcio aqui e Lula lá", disse Alckmin durante um evento em Osasco (SP).

O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) também espera ter o apoio de Alckmin. Os dois estarão juntos em um compromisso de campanha, na sexta-feira (24), em Andradina (SP), onde está prevista a inauguração de um laticínio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE