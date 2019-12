Eduardo Suplicy anuncia pré-candidatura à prefeitura da São Paulo

Vereador mais votado na história do país na última eleição municipal, Eduardo Suplicy, aos 78 anos, anunciou que disputará prévias no PT com outros nomes que também queiram se candidatar edit

247 - O vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) anunciou que disputará prévias no PT para sair candidato à Prefeitura de São Paulo. Vereador mais votado na história do país na última eleição municipal, Suplicy, aos 78 anos, publicou um vídeo no Twitter em que convida as pessoas a participarem dos debates na disputa.

“Vou participar dos debates com os demais pré-candidatos: Carlos Zarattini, Jilmar Tatto, Alexandre Padilha, Paulo Teixeira e Nabil Bonduki. Quero convidar todos vocês a estarem presentes nos debates que serão realizados de janeiro até março, quando então se realizará a prévia”, disse.

Suplicy, que também já foi senador, deputado estadual e federal e secretário de Direitos Humanos e Cidadania durante o governo Fernando Haddad em São Paulo, disse que já protocolou sua candidatura no partido.