Eduardo Suplicy contesta Gleisi e defende prévias para escolha de candidato a prefeito de São Paulo

247 – Pré-candidato a prefeito de São Paulo, o vereador Eduardo Suplicy, do PT, contestou a diretriz do comando do partido e defendeu a realização de prévias para a escolha do candidato a prefeito de São Paulo. "Nos 40 anos de vida no PT, a experiência me mostrou que o intenso debate de ideias no processo democrático das prévias, previsto em nosso regimento, além de saudável, contribuiu para o fortalecimento do partido e nos levou a inúmeras vitórias", afirmou, em carta enviada à presidente do partido, Glesi Hoffmann, que foi divulgada em seu perfil no Instagram.

"Embora presente à reunião de diretório nacional, e sendo um dos pré-candidatos, nenhum dirigente do partido me orientou sobre esta nova diretriz", disse ainda Suplicy. Confira, abaixo, sua carta: