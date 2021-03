“Ele falava com os policiais com um ar de superioridade”, diz delegado sobre Gabigol, preso em cassino clandestino

“Ele falava com os policias com um ar de superioridade. Chegou a dizer para o delegado que trabalha comigo que nós que causamos o tumulto. Ele trata o pessoal com um pouco de arrogância", revelou o delegado Nico edit

247 - “Tentaram [Gabigol e MC Gui] se esconder com panos na cabeça e ficaram atrás de moças e cadeiras no camarote de luxo. Eles estavam de máscara, ao menos na hora da abordagem da polícia, mas queriam passar batido”. A revelação é do delegado Nico, sobre a operação contra aglomeração que fechou um cassino clandestino em São Paulo na madrugada deste domingo (14). A reportagem é do portal Band News.

Nico revelou também, inclusive, que Gabigol foi “arrogante” com os policiais. “Ele falava com os policias com um ar de superioridade. Chegou a dizer para o delegado que trabalha comigo que nós que causamos o tumulto. Ele trata o pessoal com um pouco de arrogância. Ele pode ser o Gabigol ou quem for. Ele foi conduzido”, afirmou.

