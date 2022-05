Em associação com imagem de Lula, Boulos reforça campanha a deputado federal com 'grupos de ação' nas redes sociais

Apoie o 247

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem teto (MTST) e pré-candidato a deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL-SP) está buscando ampliar a associação de sua imagem com a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera todas as pesquisa de intenção de voto à Presidência da República, por meio da criação de "grupos de ação Lula-Boulos" em suas redes sociais.

"Cada um que se somar aos grupos de ação estará dando sua contribuição para a derrota do bolsonarismo", disse Boulos sobre o assunto, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. Um dos objetivos de Boulos é se tornar o deputado mais votado em São Paulo para ganhar musculatura visando a eleição de 2024, quando pretende se candidatar à Prefeitura da capital paulista com o apoio do PT.

