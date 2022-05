Em carta, entidades pedem cessar-fogo à polícia para retirar mortos da Vila Cruzeiro

Apoie o 247

247 - Um total de 22 entidades e movimentos sociais pede às polícias do Rio de Janeiro o imediato cessar-fogo na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na zona norte da cidade. Pelo menos 22 pessoas morreram e sete ficaram feridas na ação desta terça-feira (24).

"A situação é de explícita calamidade, e requer que as agências de Estado se mobilizem imediatamente e de forma articulada para suspender a ação das forças policiais, sob o risco de ainda mais pessoas tornarem-se vítimas dessa barbárie", afirmou a carta divulgada à imprensa.

De acordo com a carta, "mães e familiares estariam mobilizados a adentrar o local em meio ao tiroteio no desespero de localizar seus parentes". "Ativistas de direitos humanos também estão no meio do fogo cruzado, sendo ameaçados por agentes de segurança que estão no local impedindo a retirada de novas vítimas e reprimindo a manifestação de moradores", disseram.

Entre as entidades que assinam a carta estão a ONG Anistia Internacional, a ONG Conectas Direitos Humanos, a Casa Fluminense e a deputada estadual Dani Monteiro (PSOL), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio.

Organizações que assinam a carta

Apadrinhe um Sorriso Articuladas Casa Fluminense Coletivo Papo Reto Conectas Direitos Humanos Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro Dani Monteiro - Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Fase- RJ Fórum Social de Manguinhos Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial Instituto de Defesa da População Negra Instituto Marielle Franco Instituto Raça e Igualdade ISER - Instituto de Estudos da Religião Justiça Global Movimenta Caxias Movimento Candelária Nunca Mais Movimento Favelas Na Luta Observatório de Favelas Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo de Estado

