Em Minas Gerais pode surgir o voto Lula-Zema

247 - Um impasse entre PSD e PT na costura de aliança para o governo tem propiciado a gestação de um movimento em que eleitores do governador Romeu Zema (Novo) manifestam intenção de voto em Lula.

Dirigentes do PT e do Novo, que rivalizam na política mineira, afirmam não estimular qualquer articulação nesse sentido. Mas também não vão desencorajar essa tendência que já foi captada em pesquisas. Sondagens feitas pelo partido Novo em Minas Gerais mostram haver intenção de voto casado entre o governador do estado, Romeu Zema, e Lula. Pesquisas realizadas pelo PT também detectam o mesmo fenômeno, aponta reportagem da Folha de S.Paulo.

A aliança entre PT e PSD encontra um obstáculo na briga pelo Senado. O PSD, que tem a cabeça da chapa, tanto para governador como para a vice, quer também a vaga para a disputa ao Senado. Já o PT pretende lançar a candidatura do deputado Reginaldo Lopes ao Senador.

