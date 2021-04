Em plena pandemia, Paes permite despejo na comunidade Metrô-Mangueira (vídeo)

A ação partiu de um pedido do vereador Márcio Ribeiro (Avante). Em meio ao crescente desemprego e índices de fome, a gestão Eduardo Paes não hesitou em enviar os moradores da região para um programa de auxílio habitacional temporário edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), mostrou falta de empatia neste domingo (11) ao permitir o despejo e a destruição de casas de famílias na Mangueira, na Zona Norte da cidade.

Em plena pandemia, com uma alta taxa de desemprego e a fome voltando a assolar os brasileiros, a prefeitura não hesitou em retiras as famílias de suas casas. A gestão Paes alega que todos os moradores foram cadastrados em programa de auxílio habitacional temporário. Uma nova ação deve ocorrer nos próximos dias para desocupar e demolir outros imóveis na mesma região.

A demolição parte de um pedido do vereador Márcio Ribeiro (Avante). "Essa ação traz ordenamento para o local, acabando com comércio e estacionamento irregulares, além por um fim aos furtos de luz e água. Todos os comerciantes estão sendo regularizados e realocados em boxes com toda a infraestrutura necessária para que possam trabalhar de forma mais segura e oferecer um melhor serviço à população".

