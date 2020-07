Em rede social, Carlos Bolsonaro provoca STF

"Só vale para um lado e do jeito que é narrado pela mídia?", questionou o vereador Carlos Bolsonaro edit

Revista Fórum - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi às redes sociais neste domingo (12) para pressionar uma investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as supostas ameaças de morte que o presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo.

“Alô STF, neste momento, mais uma vez, uma gigantesca quantidade de pessoas desejando a morte do chefe do Poder Executivo em sua timeline! Só vale para um lado e do jeito que é narrado pela mídia? Ministros, poderiam averiguar e se pronunciarem ou estaria eu sendo radical?”, questionou o vereador.

