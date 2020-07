Em SP, PM quebra perna e pisa no pescoço de mulher negra rendida no chão

247 - A dona de um bar de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, relatou agressões físicas por parte de um Policial Militar quando ela foi defender um amigo derrubado e desfalecido no chão. A viúva, de 51 anos, disse que, ao pedir para o policial cessar a violência, foi empurrada para uma grade e agredida por outro agente. O programa Fantástico exibiu neste domingo (12) um vídeo gravado por moradores.

O caso aconteceu no dia 30 de maio, em Parelheiros, porque um cliente estacionou o veículo com som em alto volume, enquanto consumia no local.

A mulher disse que levou três socos e foi derrubada com uma rasteira. Na queda, ela afirmou ter fraturado a tíbia.

A comerciante afirmou que desmaiou quatro vezes, mas a violência não parava. "Quanto mais eu me debatia, mais ele apertava a botina no meu pescoço", acrescentou.

A comerciante foi atendida num hospital com ferimentos no rosto, nas costas e com a perna quebrada. Foi levada para uma delegacia, onde ficou detida até o dia seguinte.

O governador de São Paulo, João Doria, classificou como "inaceitável" a conduta dos policiais.

"Os policiais militares que agrediram uma mulher em Parelheiros, na Capital de SP, já foram afastados e responderão a inquérito. As cenas exibidas no Fantástico causam repulsa. Inaceitável a conduta de violência desnecessária de alguns policiais. Não honram a qualidade da PM de SP".

