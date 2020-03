Empregada doméstica morre no Rio de Janeiro com sintomas de coronavírus

"Na data de hoje, infelizmente, um paciente, do sexo feminino, com 63 anos, veio a óbito pelos sintomas do coronavírus", informou a prefeitura da cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro edit

247 - Morreu nesta terça-feira (17) uma paciente com sintomas de coronavírus, de acordo com a prefeitura da cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. A vítima era uma mulher de 63 anos que teve contato com sua empregada, que veio da Itália e testou positivo para Covid-19.

Leia a nota da Prefeitura de Miguel Pereira:

"Mantendo a transparência e as informações para todos os cidadãos, a Prefeitura de Miguel Pereira informa que na data de hoje, infelizmente um paciente, do sexo feminino, com 63 anos, veio a óbito pelos sintomas do coronavírus.

A paciente, que trabalhava na capital do Rio de Janeiro, esteve em contato direto com sua empregadora, que chegou da Itália e testou positivo ao COVID-19. A mesma deu entrada no Hospital Municipal Luiz Gonzaga já em quadro grave, vindo diretamente de seu ambiente de trabalho para a unidade de saúde.

O laudo das autoridades sobre o caso sairá em 24 horas, onde constará maiores informações sobre a causa da morte.

Lamentamos e nos solidarizamos com a família e informamos que a Prefeitura Municipal e o Hospital Municipal Luiz Gonzaga estão tomando todas as medidas para o enfrentamento do novo coronavírus. É de extrema importância que neste momento, a população siga todos os critérios definidos pela Secretaria Municipal de Saúde e que fique atento a qualquer sintoma. Para maiores esclarecimentos, o cidadão pode entrar em contato com o Plantão de Enfrentamento da COVID-19 no telefone (24)2484-4223".