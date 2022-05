Empresário do PTB investigado por fake news coloca jato à disposição de Daniel Silveira para atos contra STF

Otávio Fakhoury, presidente do PTB em São Paulo, colocou à disposição do parlamentar condenado pelo STF um jato particular edit

247 - O empresário Otávio Fakhoury, presidente do PTB em São Paulo, colocou um jato particular à disposição do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), que foi indultado por Jair Bolsonaro após ser condenado a 8 anos de 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por atacar a democracia e as instituições, para que ele pudesse participar dos atos convocados pela extrema direita no domingo (1) que, entre outras coisas, pediam o fechamento da Suprema Corte. Fakhoury também foi investigado pelo STF no âmbito do inquérito das fake news.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, Fakhoury teria utilizado as horas disponíveis de uma cota que possui de um avião Phenom da Embraer para buscar o parlamentar no Rio de Janeiro. “Ele afirma que gastou R$ 10 mil —o custo para um voo de ida e volta para a capital fluminense”, ressalta a reportagem.

“Com isso, Silveira conseguiu comparecer a dois protestos bolsonaristas no Rio de Janeiro —em Niterói e na praia de Copacabana—, e ainda chegou a tempo de discursar na avenida Paulista”, completa o texto.

Fakhoury disse, ainda, que Silveira deveria viajar para São Paulo em um voo comercial, “mas o pessoal foi segurando ele [nos protestos do Rio], e o Daniel acabou perdendo o voo. Eu já estava no aeroporto em SP esperando por ele. Liguei na empresa que administra as horas do meu avião, e mandaram um jato na hora para buscá-lo".

