Empresário que atacou mulher na academia Bodytech já mandou entregar caixão em casa de primo que lutava contra câncer

247- O programa Fantástico divulgou na noite deste domingo (4) novas denúncias contra o empresário Thiago Antônio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, o agressor de uma academia de luxo em São Paulo. Um dos relatos foi do próprio seu próprio primo. Jason, que tem câncer, afirmou que Thiago mandou entregar um caixão e uma coroa de flores em sua casa. A reportagem é do portal G1.

“Jason, do câncer, Cancinho. Descanse em paz. Ele me chama de Cancinho”, contou o primo,

Em áudios de WhatsApp, Thiago seguiu falando da doença do primo:

“Já tá todo mundo sabendo da metástase, Cancinho. Que pena, né? Parece ferrugem no teu corpo”, comentou.

Jason afirma que a implicância de Thiago com ele se dá porque ele nunca “engoliu” as ameaças do primo.

“Meu tio e minha tia, que são meus padrinhos, sofrem com esse cara há muito tempo”, relata.

Ele afirma ainda que “Thiago não é empresário, ele é um herdeiro profissional”.

A família de Thiago tem negócios no ramo hospitalar no Recife. Nas redes sociais, ele diz ter feito pós-doutorado na universidade de Oxford na Inglaterra. Mas a instituição confirmou que não encontrou nenhum registro de aluno com o nome dele.

“Eu queria encorajar todas as mulheres daqui de Pernambuco, que eu sei de mais de 20, 30, 40 casos, dos mais diversos tipos. Seja de agressão, de estupro, que criem coragem para ver se esse cara leva alguma punição”, concluiu.

