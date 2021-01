“Enquanto os direitos de Lula estiverem sequestrados, não existe democracia no Brasil”, diz Constantine

247 - O ativista André Constantine, dos movimentos de favelas do Rio de Janeiro, declarou à TV 247 que a luta pela devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula é uma questão central para se avançar em 2021. Para ele, não há democracia sem a declaração de que Lula é inocente e de que foi perseguido judicialmente.

“Enquanto os direitos políticos do ex-presidente Lula estiverem sequestrados pela Justiça brasileira, não existe democracia no Brasil. Não existe democracia. A luta pela inocência do ex-presidente Lula é uma luta central para o ano de 2021, uma luta central e fundamental para que nós possamos restabelecer a democracia brasileira. A luta pela inocência do ex-presidente Lula não é porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, não é porque eu gosto do Lula, não é porque ele é o maior e o melhor presidente da história desse país não, é porque é uma luta pela democracia”, disse.

Diante da afirmação de Bolsonaro de que o Brasil está quebrado e não pode “fazer nada” , Constantine concordou com a sugestão de internautas que acompanhavam a entrevista: chamar um torneiro mecânico para consertar o país, o ex-presidente Lula. “Ele tem totais condições de colocar o Brasil de volta nos trilhos do desenvolvimento econômico e da democracia. Só Lula tem essa capacidade, pelo grande estadista que é, de apaziguar os ânimos. A política nesse momento precisa de um estadista que seja aquele conciliador, que venha apaziguar os ânimos, que venha apaziguar esse acirramento e essa polarização que iniciou-se no Brasil desde o golpe de 2016”.

