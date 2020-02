Escolas de samba desfilam crítica social no carnaval do Rio

Sambas-enredo do Carnaval do Rio 2020 prometem chacoalhar a avenida e a consciência dos foliões na sofrida cidade maravilhosa. Confira a programação dos desfiles edit

Cláudia Motta, RBA - A campeã do ano passado volta para a avenida com tudo no carnaval do Rio de Janeiro em 2020. A Mangueira, terceira escola da primeira noite dos desfiles (domingo, 23), traz para a Marquês de Sapucaí mais um samba com forte crítica social. O enredo A Verdade vos Fará Livre retrata a violência que extermina o povo favelado, agravada pelos governos de Wilson Witzel e de Jair Bolsonaro.

“Favela, pega a visão:

Não tem futuro sem partilha

Nem messias de arma na mão…”

Os compositores Manu da Cuíca e Luiz Carlos Máximo também participaram da autoria do enredo História pra Ninar Gente Grande, que levou a Mangueira ao seu 20º título no ano passado.

“O grande homenageado da Mangueira é Jesus Cristo, que luta pela partilha e pela fraternidade”, afirma Manu da Cuíca em entrevista ao site Carnavalesco. “Com certeza, ele aprovaria uma disputa como essa, aprovaria uma escola espetacular que trate a favela como um ato de sobrevivência, especialmente com esse governo que mais mata favelados, e o samba mostra que estamos vivos”, diz a sambista.

Confira clipe do samba da Mangueira 2020:

Samba com respeito

A Estácio de Sá, que abrirá os desfiles do Grupo Especial no domingo (23), a partir das 21h30, fala do garimpo e dos estragos que produz país afora. Um trecho do samba composto por Edson Marinho, Jorge Xavier, Júlio Alves, Jailton Russo, Ivan Ribeiro e Dudu Miller lembra:

“O garimpo traz o ouro a cobiça dos mortais

Peneirar, peneirar

Devastando a natureza no Pará dos Carajás

Da lua, de Jorge, eu vejo o planeta azul chorar”

A Viradouro entra em seguida, por volta de 22h30, e em tempos sombrios de racismo e ataques à cultura, homenageia As Ganhadeiras de Itapuã. A música de Dadinho, Fadico, Rildo Seixas, Manolo, Anderson Lemos, Carlinhos Fionda e Alves fala do grupo musical baiano que surgiu dos cantos, danças e crenças das lavadeiras do litoral baiano.

“Ora yê yê o oxum! Seu dourado tem axé

Fiz o meu quilombo no Abaeté

Quem lava a alma desta gente veste ouro

É Viradouro! É Viradouro!

Levanta preta que o Sol tá na janela

Leva a gamela pro xaréu do pescador

A alforria se conquista com o ganho

E o balaio é do tamanho do suor do seu amor”

O samba da Grande Rio, assinado por Deré, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro e Toni Vietnã, leva para a avenida outro tema super atual: o da tolerância religiosa. A escola que entra na Sapucaí na madrugada de domingo para segunda-feira (23/24), avisa:

“Grande Rio é Tata Londirá

Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé

Eu respeito seu amém

(Você respeita meu axé)”

Espírito crítico

O tom crítico segue como marca da Paraíso do Tuiuti, que toma a avenida logo depois da Mangueira. O enredo fala do encontro entre São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, e Sebastião I, monarca português morto em batalha no norte da África. E traça um paralelo com a situação atual do país. No samba de Moacyr Luz, Cláudio Russo, Aníbal, Júlio Alves, Pier e Tricolor, devoção e amor pela sofrida cidade maravilhosa.

“Rio, do peito flechado

Dos apaixonados

Rio-batuqueiro

Oxóssi, orixá das coisas belas

Guardião dessa aquarela

Salve o Rio de Janeiro!

Orfeus tocam liras na favela

A cidade das mazelas

Pede ao santo proteção

Grito o teu nome no cruzeiro

Ó padroeiro! Toda minha devoção!”

A União da Ilha, penúltima na madrugada de domingo para segunda-feira no carnaval do Rio 2020, traz para a avenida as falsas promessas de políticos e poderosos. Os autores, Marcio André, Marcio André Filho, Rafael Prates, J Alves, Daniel e Marinho, cantam o talento de quem vive nas comunidades, cresce e se desenvolve a despeito de todo o abandono.

“Eu sei o seu discurso oportunista

É a ganância, hipocrisia

O seu abraço é minha dor (seu doutor)

Eu sei que todo mal que vem do homem

Traz a miséria e causa fome

Será justiça de quem esperou

O morro desce o asfalto e dessa vez

Esquece a tristeza agora”

Desfile das escolas do carnaval 2020 no Rio

Pioneirismo e tradição

A Portela, pioneira do carnaval do Rio de Janeiro há 97 anos – junto com Mangueira e Deixa Falar – encerra o primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial. Campeão em 2017 depois de 32 anos de jejum, a escola é esperada entre 3h30 e 4h30. O samba de Valtinho Botafogo, Rogério Lobo, José Carlos, Zé Miranda, Beto Aquino, Pecê Ribeiro, D’Sousa e Araguaci, lembra os indígenas, primeiros habitantes do Rio, com o enredo Guajupiá, Terra Sem Males.

Nossa aldeia é sem partido ou facção

Não tem bispo, nem se curva a capitão

Quando a vida nos ensina

Não devemos mais errar

Poesia protesto

O Grupo Especial retoma o desfile do carnaval 2020 do Rio de Janeiro na noite de segunda-feira (24). E seguem os protestos diante da situação do país.

A São Clemente é a primeira. O samba do humorista Marcelo Adnet, com André Carvalho, Gabriel Machado, Pedro Machado, Gustavo Albuquerque, Camilo Jorge, Luiz Carlos França e Raphael Candel usa a irreverência para falar das falcatruas que grassam Brasil afora.

Na virtual roleta da desilusão

Brasil, compartilhou, viralizou, nem viu!

E o país inteiro assim sambou

‘Caiu na fake news!’

Meu povo chegou ôô!

A maré vai virar, laiá!”

Para o desfile da Vila Isabel, que entra na avenida por volta de 22h30, Cláudio Russo, Chico Alves e Júlio Alves compuseram um samba homenagem à capital do país, como lenda indígena. Brasília é uma cidade construída pelas mãos do povo sofrido.

Sertanejo em romaria é mais forte que mandinga

Assim nasceu a flor do cerrado

Quando um cacique inspirado

Olhou pro futuro

E mandou construir

Brasília joia rara prometida

A arte do primeiro palhaço negro do Brasil é o tema do Salgueiro, a terceira na Sapucaí na segunda-feira. O samba de Marcelo Motta, Fred Camacho, Guinga do Salgueiro, Getúlio Coelho, Ricardo Neves e Francisco Aquino homenageia Benjamin de Oliveira – primeiro palhaço negro do Brasil, e também compositor, cantor e ator – nos 150 anos do seu nascimento.

Salta, menino!

A luta me fez majestade

Na pele, o tom da coragem

Pro que está por vir…

Sorrir e resistir!

A Unidos da Tijuca deve entrar na avenida já na virada para o dia 25, depois de 0h30. O samba composto por Jorge Aragão, Fadico, André Diniz, Totonho e Dudu Nobre promete emocionar com a homenagem às belezas de um Rio de Janeiro tão sofrido.

Lágrima desce o morro

Serra que corta a mata

Mata, a pureza no olhar

O Rio pede socorro

É terra que o homem maltrata

E meu clamor abraça o Redentor

Pra construir um amanhã melhor

O povo é o alicerce da esperança

A penúltima no segundo dia do desfile das escolas de samba do Rio é a Mocidade Independente de Padre Miguel. A “deusa” cantora Elza Soares e sua vida de luta estão no samba composto por Sandra de Sá, DR Márcio, Igor Vianna, Jefferson Oliveira, Prof. Laranjo, Renan Diniz, Solano Santos e Telmo Augusto.

Brasil

Esquece o mal que te consome

Que os filhos do Planeta Fome

Não percam a esperança

Em seu cantar

Ó, nega!

A Beija-Flor fecha o desfile do Carnaval do Rio 2020 com o samba de Magal Clareou, Diogo Rosa, Júlio Assis, Jean Costa, Dario Jr. e Thiago Soares. Se essa rua fosse minha fala dos caminhos percorridos pela humanidade até chegar ali, à Sapucaí.

Por mais que existam barreiras

Eu vim pra vencer no teu ninho

É bom lembrar, eu não estou sozinho

Ê laroyê ina Mojubá

Adakê Exu ôôô

Segura o povo que o povo é o dono da rua”