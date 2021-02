Escolas municipais de SP retomam aulas presenciais nesta segunda-feira

Ana Saito, Metrópoles - Escolas da rede municipal de ensino da capital paulista retomam as aulas presenciais a partir desta segunda-feira (15/2). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as mais de 4 mil escolas do município receberão os estudantes de maneira escalonada.

A pasta informou ter identificado algumas unidades ainda sem preparação total para o atendimento presencial. Por essa razão, nesta segunda, abrirão cerca de 3.500, representando 92% da rede. As demais devem voltar às aulas presenciais até o dia 1º de março.

