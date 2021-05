"Estamos fazendo aqui o trabalho que o papai não fez", responde Doria a Eduardo Bolsonaro

O governador de São Paulo garantiu ao deputado federal, chamando-o de "bananinha", que comparecerá à CPI da Covid caso seja convocado: "quem não deve, não teme. Não foge de CPI nem do Coaf" edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), respondeu no início da tarde desta quarta-feira (26) a uma provocação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) feita pelo Twitter.

Eduardo havia publicado na rede social uma imagem de Doria com o seguinte questionamento: "vai para a CPI também?". Nesta quarta-feira, senadores da CPI da Covid aprovaram requerimentos para a convocação de nove governadores.

Em postagem cheia de ironias, Doria afirmou que irá sim à CPI se for convocado e chamou Eduardo de "bananinha". Ele ainda disse que São Paulo está fazendo o trabalho que "o papai" não fez, em referência a Jair Bolsonaro, que não contribui em nada para o combate à pandemia no país.

"Bananinha, enquanto você produz fake news e cloroquina, com esse ovo vamos produzir duas doses da ButanVac. Podem me chamar na CPI que vou. Quem não deve, não teme. Não foge de CPI nem do Coaf. Sobre os kits intubação, estamos fazendo aqui o trabalho que o papai não fez. Abraços", escreveu o governador.

A mensagem foi encerrada com um emoji de calça, em referência ao apelido jocoso de "calça apertada" dado pelos bolsonaristas ao tucano.

