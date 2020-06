Estimulado por Bolsonaro, grupo invade hospital, chuta portas de leitos e atira computadores no chão

Um grupo de pelo menos seis pessoas invadiu nesta sexta-feira, 12, o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio, incluindo alas restritas a médicos e pacientes com Covid-19. Eles queriam verificar se os leitos estavam mesmo ocupados e gritavam: "Mentira! mentira!" edit

Segundo informações do jornal O Globo, uma mulher, pertencente ao grupo, muito alterada, teria chutado portas, derrubado computadores e até tentado invadir leitos de pacientes internados.

"Eles gritavam, pelo quinto andar da unidade, que tinham direito de verificar os leitos, para ver se estavam mesmo ocupados, e por vezes, ainda segundo relatos de quem presenciou tudo, também gritavam: 'Mentira! mentira!'", diz o jornal.

A confusão só teria terminado quando Guardas Municipais intervieram e retiraram os manifestantes", diz o jornal.

Agressão aos pacientes e profissionais de Saúde ocorre um dia depois de Jair Bolsonaro pedir, durante sua live semanal na internet, que apoiadores invadam hospitais e filmem as condições do local, pondo em dúvida se há realmente pacientes internados com coronavírus.

