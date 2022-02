“Estou disposto, mas a prioridade é Lula”, diz Contarato sobre candidatura ao governo do Espírito Santo

O senador do PT-ES afirmou que sua possível candidatura ao governo do Espírito Santo vai depender de arranjos regionais a serem feitos pelo partido edit

Apoie o 247

ICL

Revista Forum - O senador Fabiano Contarato (PT-ES) disse nesta sexta-feira (4) durante entrevista ao Programão da Fórum que ele e a militância do PT capixaba estão animados com a possibilidade de uma candidatura própria ao governo do Espírito Santo, mas ponderou que entende que a prioridade do partido deve ser a construção da candidatura do ex-presidente Lula (PT) à presidência.

“Nós estamos extremamente animados em apresentar uma candidatura progressista no Espírito Santo, e eu estou disposto. Agora, é claro que a prioridade é a eleição do presidente Lula e tudo vai depender desse arranjo que for feito a nível nacional”, afirmou Contarato em entrevista à jornalista Cynara Menezes no Programão da Fórum (leia a íntegra na Revista Forum).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: