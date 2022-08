Ex-aluno invade escola com bombas, facas e ameaça atentado

Apoie o 247

247 - A polícia do Espírito Santo prendeu nesta sexta-feira (19) um ex-aluno de uma escola no bairro Jardim da Penha, em Vitória, capital do estado. Ele estava armado com bombas caseiras, facas, armas de disparo de flechas e ameaçou fazer um atentado no local. De acordo com testemunhas, o suspeito pulou o muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Éber Louzada e entrou na parte lateral do colégio. O suspeito disse que "queria aloprar uma galera", após ser detido por militares e por agentes da Guarda Municipal. As informações foram publicadas nesta sexta pelo portal G1.

O ex-aluno entrou em uma das salas, assustou crianças e ameaçou um professor de Educação Física. Estudantes de outras salas do colégio fizeram barricadas com cardeiras para impedir a entrada do jovem.

As armas que seriam usadas por ele foram encontradas na mochila do jovem, deixada na parte de fora da escola. A polícia disse que o jovem carregava facas, bombas caseiras,munição, três bestas, flechas e coquetel molotov.

