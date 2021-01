Ex-funcionária fantasma de Bolsonaro, Wal do Açaí é contratada pela Prefeitura de Angra dos Reis

247 - Ex-funcionário de Jair Bolsonaro em seu gabinete na Câmara dos Deputados, acusada de ser funcionária fantasma, Wal do Açaí foi contratada pela Prefeitura de Angra dos Reis (RJ).

A nomeação foi publicada na terça-feira, 19, no Boletim Oficial da cidade e foi assinada pelo prefeito Fernando Jordão. Ela irá trabalhar como “Coordenadora Técnica da Vila Histórica, da Assessoria da Região Sul, da Superintendência de Regionais, da Secretaria-Executiva de Serviço Público, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade”.

Durante as eleições municipais, Wal do Açaí foi candidata a vereadora pelo Republicanos, com o nome Wal Bolsonaro. Bolsonaro pediu votos para ela em live para apoiadores nas redes sociais, mas ela não se elegeu.

O conhecimento liberta. Saiba mais