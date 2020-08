Ex-policial e marido de ex-presidente do PSL de Taubaté é preso com 100 kg de cocaína

O ex-policial Francisco de Paula Santos de Freitas, casado com a ex-presidente do PSL de Taubaté, foi preso com mais de 100 kg de pasta base de cocaína edit

247 - O ex-policial civil e marido da ex-presidente do PSL de Taubaté, Francisco de Paula Santos de Freitas, conhecido como Chicão, foi preso com mais de 100 kg de pasta base de cocaína. A informação é do Metrópoles.

Jamila Coimbra, sua esposa, foi presidente do diretório do PSL entre 2017 e 2019.

A droga, avaliada em mais de R$ 5 milhões, estava em um fundo falso da caminhonete que Chicão dirigia entre Rio de Janeiro e São Paulo. A prisão, feita em ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil, ocorreu no último dia 3.

De acordo com a polícia, o carregamento seria levado para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Chicão é considerado como um dos maiores fornecedores de armas e drogas de facções criminosas do Rio e de São Paulo.

Ainda de acordo com a reportagem, não foi a primeira vez em que Chicão foi preso. Em 2004, o então policial foi preso após sequestrar um traficante no bairro Parque Três Marias, em Taubaté, e exigir pagamento de R$ 100 mil como resgate.

