'Fala mesmo Marcele': moradora da periferia do Rio viraliza ao detonar Bolsonaro (vídeo)

247 - Uma moradora da periferia do município do Rio de Janeiro, identificada como Marcele, detonou Jair Bolsonaro, ao dizer que ele "já acabou com o Brasil".

"Na crise do coronavírus o cara debochando da saúde. Ele humilhou o pobre, o ser humano com as palavras dele", disse ela.

"Não sabia que ele era safado assim não. Não está nem aí para o preto. Só por ele e pelos safados dos filhos dele", acrescentou.

Bom dia, já compartilharam as palavras da Dona Marcele hoje? FALA MESMO MARCELE pic.twitter.com/cdbMHMIueW — JaIrme's Apenas Calada Race (@jairmearrependi) May 3, 2022

