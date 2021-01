Fernanda Melchionna: Bolsonaro mente sobre remédio para Covid-19

Em conversa com apoiadores, Bolsonaro criticou o PSOL por supostamente entrar com ação na Justiça proibindo o tratamento precoce contra Covid-19 com cloroquina e ivermectina edit

Revista Fórum - A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RJ), uma das signatárias da ação judicial que tenta barrar a distribuição do “kit Covid” – com cloroquina e ivermectina – em Porto Alegre, criticou duramente Jair Bolsonaro (Sem partido) que, em conversa com apoiadores na manhã desta quinta-feira (14), atacou o PSOL por supostamente entrar com o processo proibindo o tratamento precoce.

“Bolsonaro comete uma sucessão de equívocos e é difícil acreditar que não sejam intencionais. Pede para não politizar a pandemia, mas tem mentido ao povo sobre a existência de um remédio para a Covid-19, levando ao risco de vida milhões de pessoas com o objetivo de esconder sua própria incompetência. Tem travado uma batalha contra a ciência e a saúde pública, desacreditando pesquisadores e desestruturando o SUS quando ele é mais necessário. Fez mudanças no Ministério da Saúde gerando ainda mais crise e escolheu um ministro sem experiência na área que tem acumulado episódios de má gestão ao lidar com a vacina e a compra de insumos para aplicação. Se tem uma pessoa que politiza a vacina, é Bolsonaro, justamente quando mais de 7 milhões de pessoas já foram vacinadas no mundo inteiro e nenhuma delas no Brasil graças à incompetência e negacionismo dele”, disse a deputada em declaração à Fórum.

