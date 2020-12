Festa lota praia de Ipanema, no Rio, e gera revolta de internautas

A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ficou lotada na noite de quarta-feira, 30. Uma festa no Posto 9 tomou conta da orla e se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais edit

247 - A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ficou lotada na noite de quarta-feira, 30. Uma festa no Posto 9 tomou conta da orla e se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Internautas indignados, por conta da quebra do isolamento social, divulgaram vídeos mostrando centenas de pessoas reunidas, a maioria sem máscara.

O evento desrespeitou um decreto assinado pelo prefeito em exercício, Jorge Felippe, proibindo a realização de festas até o dia 1º de janeiro.

A polícia buscou dispersar, mas as pessoas apenas se deslocaram para o calçadão. Por conta da pandemia, a Prefeitura cancelou este ano os shows e a queima de fogos na orla de Copacabana no Réveillon e montou um esquema com 54 pontos de bloqueio para controlar o acesso das pessoas à orla da cidade.

- Brasil registrou 1.224 novas mortes por Covid-19 em 24h, maior número desde agosto.



- 193.875 pessoas morreram no país devido à doença.



Mesmo assim, esse é o cenário da Praia de Ipanema nesse momento. Dá pra ter alguma esperança? pic.twitter.com/i55mqynq0I December 31, 2020

