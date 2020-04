Fila de testes de coronavírus em São Paulo está zerada, diz governo

De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, desde a semana passada, os laboratórios do estado não demoram mais do que 48 horas para emitir o resultado dos exames para coronavírus edit

247 - O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que a fila de testes de coronavírus que aguardam análise no estado de São Paulo foi zerada. "Desses 17 mil, zeramos ontem, ou seja, não existe mais 17 mil. E temos uma notícia melhor. Realizamos desde [a quinta] dia 9, 24 mil exames. Realizamos os 17 (mil) e batemos na casa de 24 mil. No dia 9 tínhamos 11 mil testes feitos, hoje temos 35,6 mil testes feitos", afirmou ele em coletiva de imprensa.

O estado de São Paulo tem pelo menos 15.385 confirmações e 1.093 mortes provocadas pelo coronavírus. Em nível nacional são 43.079 confirmações e 2.741 óbitos, de acordo com site criado pelo governo para disponibilizar a atualizações de casos e falecimentos por conta de covid-19.

De acordo com o diretor, desde a semana passada, os laboratórios do estado não demoram mais do que 48 horas para emitir o resultado dos exames para coronavírus.

"O teste diagnóstico, o teste de acompanhamento é um componente dinâmico e importante na fotografia da epidemia. Então nós temos o compromisso de gerar o resultado desses exames rapidamente. Desde a semana passada não demora mais do que 48 horas para a emissão do resultado. Meta cumprida, vamos em frente ", afirmou Covas.

O dirigente afirmou que 12 dos 38 laboratórios habilitados operam com sua capacidade máxima. O número total de laboratórios inclui os públicos, privados e universitários, e a unidade do próprio Butantan.

