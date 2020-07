Filha de Eduardo Pazuello é nomeada supervisora em empresa pública da gestão de Marcelo Crivella

A filha do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi nomeada para o cargo de supervisora na Diretoria de Gestão de Pessoas da RioSaúde, empresa pública da prefeitura do Rio de Janeiro, comandada por Marcelo Crivella, que busca aproximação com a família Bolsonaro com vistas para as eleições de 2022 edit

247 - A filha do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi nomeada para o cargo de supervisora na Diretoria de Gestão de Pessoas da RioSaúde, empresa pública da prefeitura do Rio de Janeiro. A nomeação de Stephanie dos Santos Pazuello, publicada nesta quinta-feira (23) no Diário Oficial, tem data retroativa de 6 de julho, o que indica a ocupação do cargo desde o início do mês. A informação é do jornal Extra.

A iniciativa de nomear a filha de Pazuello pode ser vista como uma tentativa de aproximação do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) com Jair Bolsonaro, que eventualmente será candidato à reeleição em 2022.

A nomeação também ocorre num contexto em que a prefeitura do Rio tenta desativar o Hospital de Campanha do Riocentro sob o argumento de que o surto do coronavírus já está controlado na cidade.

Nesta quarta-feira (22), Isabela Braga Netto, filha do ministro da Casa Civil, general Walter Souza Braga Netto, desistiu de ocupar um cargo na gerência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) após a repercussão negativa na imprensa e nas redes sociais. Ela receberia um salário de R$ 13 mil.

Braga Netto seria o quarto militar próximo a Bolsonaro a nomear filhos com bons cargos no governo. Filhos do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, do general Eduardo Villas Boas e do Almirante Almir Santos também ganharam cargos no governo Jair Bolsonaro.

