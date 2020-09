Filho adotivo que denunciou Flordelis usa de carro blindado com medo de morrer

247 - Filho adotivo da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), que a incriminou em depoimento, o vereador Wagner de Andrade Pimenta (pastor Misael) está usando carro blindado para se proteger, com medo de morrer, segundo o UOL.

Ele rompeu relações com a mãe, acusada de matar o marido, em junho de 2019, quando depôs à polícia sobre a morte do pastor Anderson do Carmo. Flordelis tem imunidade parlamentar e por isso ainda não foi presa.

Na quarta-feira, 9, ela recebeu uma notificação em seu apartamento funcional em Brasília sobre processo na Câmara dos Deputados que pode resultar na cassação do seu mandato.

