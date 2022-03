Filho do humorista Mussum afirma que denunciará shopping por racismo: 'fui humilhado. Não quero meu filho passando por isso'

"Não fiquei magoado, mas me senti humilhado", afirmou o dentista Igor Palhano, de 30 anos, filho do humorista Mussum. Ele processará o Park Shopping Jacarepaguá (RJ) edit

247 - O dentista Igor Palhano, de 30 anos, decidiu processar o Park Shopping Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, após afirmar ter sido impedido de deixar o estabelecimento com sua moto sob a alegação de que o veículo seria roubado. Ele procurou um advogado especialista em racismo e disse não quer ver seu filho ser alvo de discriminação. O caso aconteceu na noite da quarta-feira (2). Os relatos dele foram publicados em reportagem do portal G1.

"Claro que já vi olhares estranhos, situações de chegar em uma clínica onde atendia e a pessoa perguntar se o dentista estava vindo atender, mas sempre fazia como meu pai, tentava brincar e passar por cima. Mas vi que a gente não pode deixar passar, senão daqui a uns anos, meu filho vai continuar sem poder andar em paz no shopping. É para no futuro, ele não passar por isso'", disse. "Não fiquei magoado, mas me senti humilhado: eu ali, naquela situação, com três, quatro seguranças me cercando, as pessoas passando com aquele olhar de acusação. Nunca tinha passado por isso", complementou.

Igor, filho do humorista Mussum, conta que foi solicitado a mostrar a documentação do veículo e ficou retido no local por cerca de meia hora. O dentista disse que foi liberado após não aparecer alguém da administração do shopping ou do Serviço do Atendimento do Consumidor, e ele mencionar o pai.

"Em dado momento falei: meu pai era um cara que brincava sempre com esse tipo de situação, levava na brincadeira, e que nunca acreditei que fosse passar por isso. Aí começaram a me tratar melhor", lembrou ele que, mesmo assim, foi "conduzido" por um segurança de moto até a saída.

