Filhote de jacaré vira “arma” de briga em praia do Rio de Janeiro

247- As imagens parecem um quadro de um programa humorístico, mas a cena é real e aconteceu na praia da Macumba, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A reportagem é do portal CNN Brasil.

Dois homens brigam por um filhote de jacaré e, em determinado momento, o animal vira arma, com a boca dele sendo apontada para o oponente, numa forma de ameaça.

As imagens foram registradas na última quarta-feira (20) por banhistas que estavam no local.

No vídeo, é possível ver que dois homens brigam pelo réptil que está na areia. O terceiro envolvido é um salva-vidas do Corpo de Bombeiros que tenta apartar a disputa. É nesse momento que um dos homens pega o animal e o aponta como se fosse uma arma. Ainda não se sabe o que motivou o conflito entre os banhistas pelo filhote.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que acionou uma equipe que capturou o jacaré e o soltou em seu habitat natural, no Parque Natural Municipal de Marapendi, também na Zona Oeste.

A suspeita é de que filhote tenha ido parar na praia após a cheia dos canais de Marapendi e das Taxas, que ocorre em dias chuvosos.

