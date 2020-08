Flávio Bolsonaro pede que procuradores que investigam caso de "rachadinha" em seu gabinete sejam trocados

Defesa alega que o MP-RJ não teria respeitado a regra do promotor natural do caso ao manter os membros do Grupo de Atuação Especializada de Combate à Corrupção (Gaecc) no controle das investigações sobre o esquema de rachadinhas que funcionava em seu gabinete na Alerj edit

247 - Os advogados do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) solicitaram que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) troque os promotores que investigam, desde fevereiro do ano passado, o suposto esquema de “rachadinhas” que funcionava em seu gabinete quando ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a defesa do parlamentar alega que o Ministério Público do Rio não teria respeitado a regra do promotor natural do caso ao manter os membros do Grupo de Atuação Especializada de Combate à Corrupção (Gaecc) no controle das investigações, mesmo após o senador ter sido beneficiado pelo Tribunal de Justiça do Rio com a concessão de foro especial.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.