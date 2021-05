Flávio Bolsonaro pede que STF arquive investigação sobre esquema das “rachadinhas”

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho de Jair Bolsonaro, entrou com pedido, no Supremo Tribunal Federal (STF), para que as investigações do esquema das chamadas “rachadinhas”, na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), sejam arquivadas.

A defesa de Flávio Bolsonaro afirma que o caso deve ser encerrado porque, segundo eles, houve ilegalidades ao longo da investigação, entre as quais os relatórios produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que apontaram a movimentação suspeita de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Os relatórios foram compartilhados com o Ministério Público do Rio de Janeiro.

Em março, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou legal o compartilhamento com o MP do Rio de Janeiro dos dados reunidos pelo Coaf.

