Flávio é alvo de investigações no MP-RJ em duas frentes

Na denúncia de 290 páginas da "rachadinha" de Flávio Bolsonaro, o Ministério Pública investiga possível lavagem de dinheiro em loja Kopenhagen e obstrução de Justiça do senador

247 - O senador Flávio Bolsonaro está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) no caso das rachadinhas em pelo menos duas frentes, segundo reportagem do Radar (Veja).

Uma delas investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro praticados pelo parlamentar e por seu sócio em uma loja de chocolates, Alexandre Santini, nas transações para a aquisição e operação de franquia Kopenhagen.

Flávio também é alvo do MP por obstrução de Justiça, uma vez que os promotores obtiveram mensagens que comprovam a adulteração de registro de ponto da ex-assessora Luiza Paes, que foi a primeira a admitir a existência da rachadinha no gabinete de Flávio.

A reportagem lembra também que, embora não esteja citado na denúncia de 290 páginas do caso, o MP ainda não concluiu parte da investigação sobre os ex-assessores que moram em Resende (RJ). Isso pode render novas acusações contra o senador.

