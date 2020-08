Flordelis combinou morte do marido em troca de mensagens, dizem polícia e MP

247 - A deputada federal Flordelis de Souza (PSD-RJ) planejou matar o marido pastor Anderson do Carmo, afirmam a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) a partir da descoberta de mensagens de texto em telefones celulares.

Nesta segunda-feira (24), oito pessoas foram presas pelo envolvimento com o crime. Destes, cinco são filhos e uma neta de Flordelis. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado em junho de 2019. Flordelis foi denunciada sob acusação de ser a mandante do assassinato.

Segundo a Polícia e o MP, a parlamentar tentou matar o pastor ao menos seis vezes por envenenamento. Doses de arsênico chegaram a ser colocadas na comida do pastor, que precisou buscar atendimento de emergência em unidades de saúde com sintomas como diarreia, sudorese e vômitos.

"Pelo menos outras duas tentativas foram arquitetadas para vitimar o pastor e só não ocorreram por circunstância alheias à vontade dessas pessoas. Uma foi quando ele foi efetuar a compra de um veículo na Barra da Tijuca acompanhado de outros filhos. Ela, juntamente com outras pessoas, arquitetou, planejou e deliberadamente falou para que o executor o matasse simulando latrocínio, se cercando para que demais pessoas não fossem atingidas", disse o delegado Allan Duarte.

"André, pelo amor de Deus, vamos por um fim nisso. Me ajuda. Cara, to te pedindo, te implorando. Até quando vamos ter que suportar esse traste no nosso meio? Falta pouco. Me ajuda cara. Por amor a mim", afirma a deputada em uma das mensagens.

"Dez mil depois do serviço feito, mas as outras pessoas do carro não podem ser atingidas. Simula um assalto, ele foi para o Rio hoje e aproveita e já espera ele na volta. Se voltar no dele, melhor ainda. Vou mandar ele enviar a foto, nós vamos saber qual o carro e qual a placa", escreveu Flordelis, segundo a Polícia Civil.

