Folia zero: quem insistir em fazer bloquinhos no Rio será multado e terá equipamento de som confiscado

247 - A Prefeitura do Rio de Janeiro estabeleceu novas regras nesta sexta-feira (5) para o período de Carnaval. Entre os dias 12 e 22 de fevereiro, estão proibidos os desfiles de agremiações e blocos carnavalescos. O comércio ambulante, geralmente autorizado anualmente para transitar nos eventos de rua pela cidade, também foi cancelado. No Carnaval de 2020, quase 500 blocos foram credenciados para a festa popular na cidade.

Segundo informações do Portal CNN, a entrada de ônibus e demais veículos de fretamento ficará proibida na capital, salvo para serviços regulares para funcionários de empresas ou para hotéis, cujos passageiros comprovem reserva de hospedagem. No ano de 2020, a capital recebeu 321 mil de turistas.

De acordo com o decreto, agentes do município estão autorizados a apreender produtos dos camelôs e até reter instrumentos musicais de blocos clandestinos. Carros de som também poderão ser rebocados. Blocos "parados" também estão proibidos.

"O descumprimento do disposto neste decreto poderá ensejar a configuração de crime previsto no Artigo 268 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das demais sanções cabíveis", escreveu o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, conforme publicado no portal G1.

