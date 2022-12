Fome: crianças pedem comida ao invés de brinquedos no Natal e supermercado atende

Apoie o 247

247 - Crianças da Cidade de Deus, comunidade do Rio de Janeiro, trocaram o pedido por brinquedos como presente de Natal neste ano para comida, alegando "precisar muito".

O pedido foi feito ao supermercado Prezunic e noticiado pelo blog Ancelmo.com do jornal O Globo. Todo ano, a rede de supermercados escolhe cartinhas de crianças com pedidos de presentes ao Papai Noel e, desta vez, foi surpreendida com pedidos de cesta básica ao invés de brinquedos.

"Gostaria de ganhar uma cesta de Natal, pois preciso muito", escreveu uma das crianças.

Funcionários do supermercado, então, montaram 30 cestas e distribuíram a todas as crianças que pediram por alimentos. A distribuição ocorreu no sábado (24), a tempo de as famílias das crianças usarem os itens para a ceia de Natal.

