Freixo defende Ceciliano ao Senado

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O candidato do PSB ao governo do Rio, Marcelo Freixo, ignorou a candidatura de seu correligionário Alessandro Molon ao Senado e defendeu, na noite desta sexta-feira, 1, a candidatura do petista André Ceciliano.

Em um evento com militantes, Freixo disse que é necessário eleger “quem Lula confia” e quem “Lula quer ver no Senado”. Em seguida, passou a palavra ao candidato petista.

Em segundo nas pesquisas de intenção de voto, o deputado Alessandro Molon não aceitou retirar sua candidatura para dar lugar a Ceciliano, que está em quarto.

